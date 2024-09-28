В биографии предателя есть много интересных фактов

Денис Пушилин — известный украинцам предатель, который возглавляет так называемую Донецкую народную республику и является марионеткой в руках российских оккупантов. А ведь когда-то он был украинцем и даже баллотировался в Верховную Раду. И это при том, что него даже нет высшего образования.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о предателе Денисе Пушилине и чем он занимался до того, как стал коллаборантом.

Денис Пушилин — что о нем известно

Денис Пушилин родился в Макеевке Донецкой области 9 мая 1981 года, сейчас ему 43 года. Известно, что Пушилин учился в Макеевском городском лицее, после чего поступил в Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры на факультет экономики. Однако не закончил учебу в университете и соответственно диплома о высшем образовании не имеет. Есть также информация о том, что Пушилин в период 1999-2000 годов служил в рядах Национальной гвардии Украины.

В молодые годы Денис Пушилин сменил несколько мест работы. Известно, что он был крупье в казино Каскад, рекламным менеджером газете "Арт-мозаика", начальником отдела сбыта в "Юнион-продукт" и исполнительным директором в фирме "Славия". Дольше всего — с 2003 до 2005 года — будущий коллаборант проработал в торговой компании "Сладкая жизнь".

Также в биографии Дениса Пушилина прослеживается связь со скандально-известной финансовой пирамидой Сергея Мавроди "МММ". Сначала в 2011 году Пушилин примкнул к этой организации в качестве волонтера и лектора семинарова, а позже — в 2012 году, когда Мавроди создал партию "МММ", он баллотировался в Верховную Раду в 94 округе под Киевом. Однако не получил поддержки избирателей.

Денис Пушилин — антимайдан и сепаратизм

Во времена после Евромайдана в 2014 году Денис Пушилин проявился, как сепаратист. Он был антимайдановцем и призывал к независимости Донецкой области и присоединении ее к России. Кроме того, Пушилин был одним из главарей акции, которая привела к захвату Донецкой ОГА.

А дальше началась его коллаборантская карьера в так называемой Донецкой народной республикой. Денис Пушилин все время находился в рядах "главарей" и "правительстве" "ДНР". Так, например, 15 мая 2014 года Пушилин объявил себя "главой президиума совета ДНР". А уже летом того же 2014 года сообщалось о двух покушениях на Пушилина.

В тот же период времени Служба безопасности Украины объявила Пушилина в розыск. Ему инкриминировали совершение действий с целью насильственного изменения власти или свержения конституционного строя и захвате государственной власти.

В сентября 2018 года после после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко, Пушилина объявили "исполняющим обязанности главы ДНР" до псевдовыборов. Поговаривали, что "назначение" Пушилина было инициативой ГРУ России и советника президента России Путина Владислава Суркова в ответ на убийство Захарченко.

Сейчас Денис Пушилин остается на своей марионетской должности и управляет "ДНР" под кураторством российских оккупантов. Также он является одним из инструментов российской пропаганды.

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