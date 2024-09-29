Хто стане новим комбригом 72 ОМБр, що захищає Вугледар: Безугла вже встигла розкритикувати призначення

Нардеп висловила свою точку зору з цього приводу

Після звільнення Івана Винника, командира бойової 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців, на його місце призначать нову людину. Ним стане полковник Олександра Охріменко.

Таку інформацію у своєму офіційному Telegram-каналі опублікувала народний депутат Мар’яна Безугла, посилаючись на офіційний документ. Вона також розкритикувала це рішення.

Так, у наказі Міноборони від 19 вересня зазначено, що полковник Охріменко займе місце командира бригади.

Олександр Охріменко: хто він

Народився у селі Велика Криївка Вінницької області.

2006 року закінчив з відзнакою Одеський інститут Сухопутних військ, Загальновоєнний факультет, здобувши спеціальність "Офіцер управління тактичного рівня". Направлений для подальшого проходження служби до 72-ї окремої механізованої бригади. Служив на посадах командира взводу, командира роти 3-го механізованого батальйону, начальника штабу 1-го механізованого батальйону.

У 2014 році Охріменко був начальником штабу 1-го механізованого батальйону, який одним із перших вийшов у район виконання бойових завдань. З 8 березня пройшли навчання на Житомирському полігоні та вирушили спочатку до Запорізької області, а потім на околиці Донецької.

У жовтні 2021 року призначений командиром 14-ї окремої механізованої бригади, що базується у Володимирі-Волинському.

Олександр Охріменко

Критика Безуглої

Мар’яна Безугла почала критикувати рішення щодо призначення Охріменка. Вона нагадала, як комбрига призначили на посаду керівника Одеського ТЦК і довгий час його не було залучено до процесу війни.

"Так, Олександр Охріменко мав досвід управління 14-ю бригадою, але рік тому Залужний, після скандалів із корупцією одеського воєнкома Борисова, якого тодішній головнокомандувач захищав до останнього, призначив цього комбрига на посаду керівника Одеського ТЦК та СП. Це було зроблено показово, на кшталт, тримайте. Ніхто в Одесі не відчув покращення роботи ТЦК та СП, можливо, тому що "один із найкращих військових командирів", як його тоді представив Залужний, не втримався довго на посаді та був переведений, увага, на посаду начальника відділу управління фізкультурно-спортивної реабілітації управління фізичної культури Командування підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України. Коротше кажучи, залишився на задвірках", — заявила Безугла.

Вона наголосила, що новий командувач був комбригом у 2022 році і весь цей час не бачив, як змінилася війна. Однак тепер йому доведеться керувати бригадою на одному із найгарячіших напрямків.

"І тепер людина, яким би він не був комбригом у 2022 році, але яка перебувала в тилу більше року та не бачила, як змінилася війна, має взяти на себе командування бригадою за екстремальних умов наступу ворога та опанувати новий колектив. Не пригадаю жодного прецеденту, коли це покращило ситуацію", — підсумувала Безугла.

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