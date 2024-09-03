Главу "Укрзализныци" и заместителя Ермака отправляют в Кабмин. Что говорят источники о новых назначениях?

Назначение новых министров возможно на этой неделе

На Банковой рассматривают нового кандидата в министра инфраструктуры. Источники "Телеграфа" сообщили, что на эту позицию претендует председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.

"[Председатель Нафтогаза Алексей] Чернышев уже не рассматривается среди претендентов", — добавляет собеседник в Офисе президента (ОП).

Принято решение разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на два – Мингромад и Минифраструктуры. На первое в команде президента рассматривают заместителя председателя ОП Алексея Кулебу.

Тем временем "Телеграфу" стало известно, что в посольстве США возникли вопросы о деятельности Кулебы. Что именно их не устраивает в его работе, источники в ОП не уточнили. Здесь следует указать, что из-за конфликта с американцами покидает Офис президента заместитель Андрея Ермака Ростислав Шурма.

Вышеуказанные назначения могут состояться уже на этой пленарной неделе, отмечают источники издания.

Напомним, ранее мы писали о том, что уволенного с должности вице-премьера Александра Кубракова не будут переназначать в кресло министра инфраструктуры.