После слухов об увольнении: фото улыбчивого Буданова в Харькове завирусилось в сети

В корзине главы ГУР странный набор продуктов

Руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, об увольнении которого ходят слухи, могли заметить в одном из супермаркетов Харькова. Он был улыбающимся.

Местные паблики Харькова поделились фото. На опубликованных кадрах заметно, что глава ГУР МО мог быть в военной форме черного цвета. Однако достоверность не подтверждена, некоторые считают, что информация – фэйк. Достоверно известно лишь то, что накануне он был на Харьковском направлении, где проверял позиции.

В его продуктовой корзине были такие продукты: вода, сок, соусы, вероятно картофель и прочее. Буданов будто бы был в сопровождении еще с одним военным. Сеть разразилась комментариями и шутками по этому поводу.

Люди пошутили, что он может стать следующим мэром Харькова. А также предположили, что Буданов готовится взорвать Крымский мост.

Люди также смеялись, что на опубликованных снимках мог быть двойник Буданова. А также посмеялись над тем, что руководитель ГУР МО мог рекламировать сок.

Напомним, в сети появилась информация, что главу Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова могут вскоре уволить. Однако окончательное решение пока не принято. Об этом "Телеграфу" сообщили источники в украинском политикуме. Причиной возможного увольнения главы ГУР называется его конфликт с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

По данным источников, Ермаку вроде бы не нравится прямой доступ Буданова к президенту Владимиру Зеленскому и прямой контакт с западными партнерами. В то же время отмечается, что интенсивность общения главы ГУР с главой государства в последнее время не изменилась, особенно в отношении операции на Агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области.

Стоит отметить, что в последние недели в украинском политикуме ходят слухи о возможном увольнении министра обороны Рустема Умерова. В окружении самого Умерова то и дело эту информацию опровергали.

Тг-канал "Джокер" утверждает, что новым министром обороны якобы будет назначен вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Телеграф обратился к Федорову за комментарием, однако на момент публикации ответа не получил.

Ранее "Телеграф" писал, что министр обороны Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова — Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. Он планирует дальше масштабные кадровые "чистки".