"Скоро буде…" Українці бурхливо реагують на чутки про звільнення Буданова

У мережі не стримують емоцій

Інформація про те, що начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов може втратити посаду, не залишила українців байдужими. У мережі вони не стали приховувати емоції з цього приводу.

Зокрема, багато обурення було у бік глави Офісу президента Андрія Єрмака. За даними джерел "Телеграфа", йому не подобається те, що начальник розвідки має прямий доступ до президента Володимира Зеленського.

Ситуація загалом дуже помітно деморалізувала користувачів мережі.

Як повідомлялося раніше, інформація про можливе звільнення Буданова з’явилася 29 вересня. Зокрема, у наближених до влади telegram-каналах почали поширювати інформацію про те, що глава ГУР може стати послом. Проте джерела "Телеграфа" вважають таке призначення малоймовірним.

Проте вони розповіли, що Єрмаку нібито не подобається прямий доступ Буданова до Зеленського та прямий контакт із західними партнерами. Водночас джерела зазначають, що останнім часом інтенсивність спілкування між Будановим і Зеленським не змінилася.

Варто зазначити, що після цього в мережі розлетілася інформація про те, що начальника розвідки помітили у супроводі військовослужбовця в одному із супермаркетів Харкова, куди він прийшов за покупками.