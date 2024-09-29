Политический эксперт и журналист Назар Приходько говорит, что увольнение Буданова будет не просто ошибкой

Искренне удивился появлению слухов о возможном увольнении главы ГУР Кирилла Буданова. У нас что, война закончилась, и пора начинать непонятные кадровые эксперименты? Потому что если рокировка в правительстве под названием "большая перезагрузка" практически не имела последствий для страны – одних ноунемов заменили другими, — то с разведкой этот номер не пройдет.

Потому что авторитет и заслуги Кирилла Буданова сложно игнорировать. И, если его все же уволят, то лично я буду считать не просто ошибкой, а работой в пользу врага.

Если посмотреть ключевые новости за последние полтора-два года, то окажется, что за большинством самых успешных операций, в том числе, на вражеской территории, стоит именно Главное управление разведки.

Игра в "морской бой" с русскими кораблями – это ГУР.

Хлопок на российских НПЗ – это тоже ГУР.

Кибероперации, парализовавшие государственные органы, банковскую систему и военную инфраструктуру – также ГУР.

В обмене пленными и тонкой дипломатической работе наша военная разведка играет очень существенную роль, хотя не всегда рассказывает обо всем.

И даже в последней операции в Краснодарском крае, когда при взрывах складов из БК был уничтожен очень серьезный запас российских ракет – без ГУР не обошлось.

Ну и не забывайте о таких далеких от Украины странах, как Судан, где наши "гуровцы" изрядно пощипали "вагнеровцев". Я не большой специалист в работе спецслужб, но мне кажется, это уже уровень мастерства и глобального влияния, достойный ЦРУ или Моссада.

Так какие претензии к Буданову? Чем его можно упрекнуть? Что он построил работающую систему, упорядочил все подразделения в системе ГУР, каждое из которых имеет свои четкие функции? Что он не отсиживается в теплом кабинете в Киеве, а лично участвует в самых рискованных операциях, чем заслужил авторитет и уважение собратьев? А может, его хотят "турнуть" за то, что не всегда соглашается с "партийной линией" и не молчит об этом? В конце концов, так было еще до полномасштабного вторжения: единственный, кто открыто говорил о неминуемой войне – Буданов.

По-моему, обезглавить службу, которая зарекомендовала себя как одна из самых успешных – это лить воду на вражескую мельницу. Только не совсем понимаю – это делается сознательно или речь идет о каком-то досадном недоразумении. Который может дорого стоить стране.

Источник: пост Приходько в Facebook.