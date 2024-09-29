Странная туча напугала киевлян: как она выглядит и что это может быть (фото, видео)

Уже появилось множество версий, что это на самом деле было в небе

Над Киевом нависла большая и необычная туча. Некоторые жители города предположили, что вскоре начнется грозовой ливень, а другие говорят, что это вовсе не туча, а туман.

Соответствующие фотографии и видео были опубликованы в сети в воскресенье, 29 сентября. В комментариях под постом киевляне стали писать свои догадки о том, что же на самом деле это за заявление.

Очевидцы говорят, что это была всего лишь туча. И это далеко не редкость, особенно когда синоптики прогнозируют кратковременный дождь.

Другие отмечают, что в небо поднялся туман. Он собирается в долине реки Ирпень за ночь, а ветер с запада тянет его в сторону Киева.

Стоит отметить, что всего через несколько минут ветер рассеял необычную тучу.

Другие комментарии из сети

Согласно прогнозам синоптиков из Укргидрометцентра, сегодня в Киеве не предвещается дождь. Целый день будет облачная погода.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одессе заметили необычное явление — вода в Черном море сменила цвет. Появились фото и видео, сделанные на пляже в курортном городе.