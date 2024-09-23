В сентябре расцвели каштаны: в одном из городов Украины деревья удивили "проделкой" (фото)
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Ученый уже объяснил такое явление
Из-за благоприятных погодных условий и необычно аномальной жары в Днепре расцвели каштаны, которые обычно распускаются весной, в течение апреля и мая. Такое явление было замечено в центре города, на проспекте Дмитрия Яворницкого.
Об этом сообщил днепровский телеканал "Открытый". По словам доцента кафедры физиологии и интродукции растений ДНУ им. А. Гончара Анатолия Кабара, это явление в природе называется "повторным цветением". Оно возникает из-за того, что во время засухи растения часто попадают под действие стрессов.
Начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак заявил, что из-за сухой и жаркой погоды нарушился процесс вегетации. То есть деревья снова зацвели, воспринимая эту жару как новый цикл.
"Такое явление вполне возможно, и это уже для нас становится понемногу привычным", — заявил Гринчак.
Жители Днепра имели возможность увидеть уникальное природное явление и сфотографировать поздно расцветшие каштаны. А учёным еще предстоит исследовать данное уникальное природное явление.
Как сообщал "Телеграф" ранее, теплая погода в Украине привела к тому, что в некоторых городах снова зацвели каштаны.