В сентябре расцвели каштаны: в одном из городов Украины деревья удивили "проделкой" (фото)

Ученый уже объяснил такое явление

Из-за благоприятных погодных условий и необычно аномальной жары в Днепре расцвели каштаны, которые обычно распускаются весной, в течение апреля и мая. Такое явление было замечено в центре города, на проспекте Дмитрия Яворницкого.

Об этом сообщил днепровский телеканал "Открытый". По словам доцента кафедры физиологии и интродукции растений ДНУ им. А. Гончара Анатолия Кабара, это явление в природе называется "повторным цветением". Оно возникает из-за того, что во время засухи растения часто попадают под действие стрессов.

Начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак заявил, что из-за сухой и жаркой погоды нарушился процесс вегетации. То есть деревья снова зацвели, воспринимая эту жару как новый цикл.

"Такое явление вполне возможно, и это уже для нас становится понемногу привычным", — заявил Гринчак.

Жители Днепра имели возможность увидеть уникальное природное явление и сфотографировать поздно расцветшие каштаны. А учёным еще предстоит исследовать данное уникальное природное явление.

Как сообщал "Телеграф" ранее, теплая погода в Украине привела к тому, что в некоторых городах снова зацвели каштаны.