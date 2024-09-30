Такий же худий і з борідкою: як виглядав Крапов з "Кварталу" у молодості (фото)

Чоловік продовжує працювати актором

Гумористи "Студії Квартал-95" зараз є відомими на всю країну. Кожен з них має певний типаж, який запам'ятовується публіці. А от у молодості деякі актори мали інший вигляд, чого не скажеш про Юрія Крапова. Кардинально він не змінився з тих часів.

"Телеграф" покаже, який вигляд мав Крапов у молодості та нагадає коротко його біографію.

Що відомо про Юрія Крапова

Комік народився в Кривому Розі в 1973 році. Мати була вчителькою історії, а тато — електриком. Після 8 класу пішов навчатися в Суворовське училище, яке завершив з відзнакою. Після цього вступив на електротехнічний факультет гірничорудного інституту.

Фото з мережі

Вже під час навчання у виші Крапов мав тягу до сцени, тож долучився до студентського театру "Коротке замикання". Згодом колектив об'єднали з командою, якою керував Олександр Пікалов.

Невдовзі Крапов почав виступати в команді "Криворізька шпана", де добре себе проявляв. Так, актора спільно з Володимиром Зеленським запросили до "Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит". Комікам вдалося стати переможцями Вищої Ліги КВК.

Фото з мережі

Згодом команду перейменували на "95 Квартал", якою протягом 4 років продовжили грати у Вищій Лізі. Примітно, що у молодості гуморист був худим і носив невеличку борідку. Також він мав густе волосся.

Фото з мережі

Фото з мережі

Після закінчення вишу чоловік отримав роботу на шахті, а згодом — на Коксохімічному заводі. Через певний час пробував себе фотографом і друкував світлини.

Незабаром актори створили "Студію Квартал-95", програми якої транслювали на телебаченні. Найпопулярнішою стала саме "Квартал-95". Там Крапов перевтілювався у Віктора Ющенка, Миколу Азарова, Арсенія Яценюка, Леоніда Кучму та Петра Порошенка.

Фото "Кварталу-95"

Фото "Кварталу-95"

Паралельно Юрій почав грати в кіно, зокрема з'являвся в таких фільмах, як "Три мушкетери", "Як козаки…", "Міліцейська академія", "Слуга народу". Також Юрій озвучував мультфільми "Як приручить дракона 3", "Angry Birds у кіно".

Фото з мережі

Гуморист з 2010 року перебуває у шлюбі з жінкою Людмилою. Вони виховують сина Костянтина.

Фото з мережі

Як зараз виглядає Юрій Крапов

Зараз Юрій Крапов продовжує грати в "Кварталі-95". Періодично гумористи дають благодійні концерти по Україні, під час яких збирають кошти на Збройні Сили. Комік не веде соцмережі.

Скриншот з відео

Скриншот з відео

Раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про колишню дружину актора "Кварталу-95" Олександра Пікалова. Вони розлучилися у 2021 році.