Такий же худий і з борідкою: як виглядав Крапов з "Кварталу" у молодості (фото)
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Чоловік продовжує працювати актором
Гумористи "Студії Квартал-95" зараз є відомими на всю країну. Кожен з них має певний типаж, який запам'ятовується публіці. А от у молодості деякі актори мали інший вигляд, чого не скажеш про Юрія Крапова. Кардинально він не змінився з тих часів.
"Телеграф" покаже, який вигляд мав Крапов у молодості та нагадає коротко його біографію.
Що відомо про Юрія Крапова
Комік народився в Кривому Розі в 1973 році. Мати була вчителькою історії, а тато — електриком. Після 8 класу пішов навчатися в Суворовське училище, яке завершив з відзнакою. Після цього вступив на електротехнічний факультет гірничорудного інституту.
Вже під час навчання у виші Крапов мав тягу до сцени, тож долучився до студентського театру "Коротке замикання". Згодом колектив об'єднали з командою, якою керував Олександр Пікалов.
Невдовзі Крапов почав виступати в команді "Криворізька шпана", де добре себе проявляв. Так, актора спільно з Володимиром Зеленським запросили до "Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит". Комікам вдалося стати переможцями Вищої Ліги КВК.
Згодом команду перейменували на "95 Квартал", якою протягом 4 років продовжили грати у Вищій Лізі. Примітно, що у молодості гуморист був худим і носив невеличку борідку. Також він мав густе волосся.
Після закінчення вишу чоловік отримав роботу на шахті, а згодом — на Коксохімічному заводі. Через певний час пробував себе фотографом і друкував світлини.
Незабаром актори створили "Студію Квартал-95", програми якої транслювали на телебаченні. Найпопулярнішою стала саме "Квартал-95". Там Крапов перевтілювався у Віктора Ющенка, Миколу Азарова, Арсенія Яценюка, Леоніда Кучму та Петра Порошенка.
Паралельно Юрій почав грати в кіно, зокрема з'являвся в таких фільмах, як "Три мушкетери", "Як козаки…", "Міліцейська академія", "Слуга народу". Також Юрій озвучував мультфільми "Як приручить дракона 3", "Angry Birds у кіно".
Гуморист з 2010 року перебуває у шлюбі з жінкою Людмилою. Вони виховують сина Костянтина.
Як зараз виглядає Юрій Крапов
Зараз Юрій Крапов продовжує грати в "Кварталі-95". Періодично гумористи дають благодійні концерти по Україні, під час яких збирають кошти на Збройні Сили. Комік не веде соцмережі.
Раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про колишню дружину актора "Кварталу-95" Олександра Пікалова. Вони розлучилися у 2021 році.