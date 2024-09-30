Крымчане разобрали защиту "Путинского моста" на металлолом: как они это сделали (фото)

"Защитой" моста усеян весь берег

Российскую защиту, которой они хотят уберечь Крымский мост, смыло штормом. Ошметки заграждений выбрасывает на берег.

Об этом сообщает украинский мониторинговый паблик "Крымский ветер". По его данным, после штормов вся береговая линия городского пляжа в Керчи оказалась усеяна пластиковыми и металлическими бочками. Некоторые из них связаны металлическим каркасом.

Утверждается, что все это является ошметками боновых (плавучих) заграждений, которыми оккупанты отчаянно пытаются защитить Крымский мост.

"Местное население разбирает их и забирает себе металл, а пластиковые бочки так и остаются на пляже", — говорится в сообщении.

Авторы поста в подтверждение своим словам также опубликовали фото с пляжа.

Напомним, что боновые заграждения не являются единственной защитой Крымского моста. Желая уберечь переправу, оккупанты придумали целый комплекс защитных мер. В них даже входят боевые дельфины. При всем этом, как ранее писал "Телеграф", две блестящие атаки на Крымский мост, которые СБУ провела в октябре 2022 и июле 2023 года, показали интересную деталь — россияне не способны полностью защитить этот объект.