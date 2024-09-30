Кримчани розібрали захист "Путінського мосту" на металобрухт: як вони це зробили (фото)

"Захистом" мосту засіяний весь берег

Російський захист, яким вони хочуть вберегти Кримський міст, змило штормом. Шматки загороджень викидає на берег.

Про це повідомляє український моніторинговий паблік "Кримський вітер". За його даними, після штормів вся берегова лінія міського пляжу в Керчі виявилася усіяна пластиковими та металевими бочками. Деякі їх зв’язані металевим каркасом.

Стверджується, що все це є шматками бонових (плавучих) загороджень, якими окупанти відчайдушно намагаються захистити Кримський міст.

"Місцеве населення розбирає їх і забирає собі метал, а пластикові бочки так і залишаються на пляжі", — йдеться у повідомленні.

Автори посту на підтвердження своїм словам також опублікували фото з пляжу.

Нагадаємо, що бонові загородження не є єдиним захистом Кримського мосту. Бажаючи вберегти переправу, окупанти придумали цілий комплекс захисних заходів. В нього навіть входять бойові дельфіни. При цьому, як раніше писав "Телеграф", дві блискучі атаки на Кримський міст, які СБУ провела в жовтні 2022 та липні 2023 року, показали цікаву деталь – росіяни не здатні повністю захистити цей об’єкт.