К сожалению, не сообщают, взял ли он пример с Кузьминова, который перегнал самолет в Украину.

Российская агрессия против мирного населения вызывает возмущение не только среди украинцев, но и в рядах их военнослужащих (хотя это бывает и редко). Некоторые представители армии РФ, осознавая преступность действий своего руководства, принимают решение перейти на сторону Украины.

В частности, недавно стало известно о российском пилоте, который не смог смириться с атаками на гражданские объекты. Об этом в колонке The Telegraph написал Сергей Кузан, бывший советник Министерства обороны Украины.

Как россияне переходят на сторону Украины

По информации Кузана, российский пилот решил сотрудничать с украинской разведкой после ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года. Летчик, служивший в 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (в/ч 06987) на аэродроме Энгельс в Саратовской области, был шокирован нападением на мирных жителей. Он обратился к украинскому чат-боту и передал секретную информацию о своем подразделении.

Пилот предоставил украинской стороне документы по личным делам старших офицеров дивизии и другие ценные материалы. Однако детали перехода на сторону Украины не сообщаются.

Бывший советник Министерства обороны Украины Сергей Кузан рассказал изданию о других успешных операциях украинской разведки с привлечением российских военных. В частности, он упомянул о вербовке кадрового военного Даниила Алферова. Благодаря его помощи 11 российских военнослужащих сдались в плен, а также удалось организовать подрыв штаба офицеров российской армии в 2024 году.

Еще одним примером успешной работы украинских спецслужб была диверсия на российском ракетном корабле "Серпухов" в Калининградской области. Операцию провел российский моряк, который впоследствии пересек границу и перешел на сторону Украины.

Ранее Телеграф писал, что россиянин взорвал офицеров РФ и перешел на сторону Украины. Совершил он это из-за систематических преступлений российского командования.