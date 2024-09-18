Украинку задержали в Польше из-за младенца: что угрожает горе-матери

Девушке, которую задержали копы, 18 лет

Польские правоохранители задержали 18-летнюю гражданку Украины после того, как она бросила новорожденного ребенка и тот умер. Теперь решается ее судьба: она может сесть за решетку.

О задержании украинки в Польше сообщает издание Yavp.pl. Это произошло в поселке Бжезины Мазовецкого воеводства.

Сумка с мертвым ребенком была найдена в мусорном баке у остановки общественного транспорта. Правоохранители установили, что матерью была 18-летняя украинка. Женщина, находясь в больнице, сама указала место, где оставила сумку. Она рассказала, что после родов ей стало плохо и она была вынуждена обратиться за помощью к медикам.

Полицейские выяснили, что девушка решила избавиться от ребенка, поскольку по ее словам, беременность была нежелательной. Горе-матери грозит заключение за совершенное – в свою очередь, тело ребенка было отправлено на экспертизу. Специалисты выясняют, родился ли ребенок мертвым или же стал жертвой преступления.

Ранее мы сообщали, что украинский боксер Александр Усик по неизвестным причинам был задержан в аэропорту польского города Краков. Это вызвало возмущение в соцсетях – на инцидент отреагировали в МИД Украины.