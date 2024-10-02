Не только интеграция с ЕС: глава Госстата назвал три причины, почему статистика важна во время войны

Служба активно ищет альтернативные источники для информации, говорит Игорь Вернер

В условиях полномасштабной войны с Россией Государственной службе статистики стало значительно сложнее собирать информацию и передавать ее органам высшей власти Украины, и на то есть три веские причины. Однако есть еще три причины, почему такую информацию все равно нужно собирать даже во время военного положения.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Госстата Игорь Вернер.

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— Невероятно трудно [подавать качественную статистику и собирать информацию]. Почему? Кое-где мы потеряли традиционные источники информации. С марта 2022 года у предприятий и организаций появилось право не подавать отчеты в органы государственной статистики. Закон так разрешает. А кто-то и не может отчитываться, потому что мощности разбомбили или предприятие не успело провести релокацию, — называет Игорь Вернер первые две причины невозможности получать актуальную статистику.

Еще одна причина – потеря административных источников и данных других органов власти.

— Это заставляет нас более активно изыскивать альтернативные источники информации. Кроме того, там, где нам не хватает [данных], применяем математические и статистические методы, благодаря которым мы можем провести дооценки и рассчитать статистическую информацию, — объясняет глава Госстата.

По его словам, сейчас идут переговоры с Европейским Союзом, и ключевое, на что обращают внимание партнеры Украины, — это статистика.

— Еще большую актуальность статистическая информация приобретает в период войны и послевоенный период, то есть в период восстановления, когда будут большие инвестиции и нужно будет смотреть, как эти инвестиции сработают. Поэтому партнеры сейчас заинтересованы в качественной официальной статистике и интеграции украинской статистической системы в европейскую, — называет Игорь Вернер три причины для сбора качественной статистики.

Ранее "Телеграф" писал, что ЕС и более 30 стран приняли Совместную декларацию о восстановлении Украины. Один из ее пунктов предусматривает предоставление до конца года дополнительной финансовой поддержки на сумму около 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов, часть из которых будут направлены на оборонные нужды.