В Евросоюзе согласовали начало переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в блок: детали

Межправительственная конференция о начале переговоров уже запланирована на 25 июня.

Страны Европейского Союза 15 июня достигли принципиального согласия на уровне постоянных представителей о рамках переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз. Ранее у ЕС существовали опасения, что Венгрия попытается заблокировать переговорный процесс.

Об этом сообщило председательство Бельгии в Совете Европейского Союза. Отмечается, что межправительственная конференция о начале переговоров уже запланирована на 25 июня.

"Послы принципиально согласовали рамки для переговоров о вступлении Украины и Молдовы", — говорится в сообщении.

Европейская комиссия 7 июня рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз уже в этом месяце, то есть до того, как Венгрия начнет председательство в Совете ЕС в июле. Киев выполнил предварительные условия.

Ранее посол ЕС в Украине рассказала в эксклюзивном комментарии "Телеграфу", что нужно, чтобы переговоры о вступлении стартовали и почему Украине будет легче продвигаться на пути в Евросоюз: "До начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осталось два шага: посол Евросоюза Катарина Матернова".