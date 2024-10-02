Пишет книги и ездит в школы к детям: где сейчас и чем занимается экс-спикер парламента Владимир Литвин

Перед войной он даже подавался на должность ректора Киевского университета, но проиграл выборы

Владимир Литвин — украинский политик, бывший народный депутат и экс-спикер Верховной Рады. Был кандидатом в президенты и имеет ученые степени — доктор исторических наук, профессор. В свое время он был одним из тех, кто голосовал за "диктаторские законы 16 января".

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Владимир Литвин и чем он занимается во время войны.

Владимир Литвин. Фото: Getty Images

Владимир Литвин — что о нем известно

Владимир Литвин родился в Житомирской области в 1956 году, сейчас ему 68 лет. Он с начала 2000-х был в украинской политике, становился народным депутатом четырех созывов. Также он дважды занимал должность спикера Верховной Рады — с мая 2002 по май 2006 года и с декабря 2008 по декабрь 2012 года. Кроме того, Литвин несколько раз баллотировался в президенты Украины, но так и не был избран.

Владимир Литвин. Фото: Getty Images

16 января 2014 года Владимир Литвин был среди тех, кто проголосовал за "диктаторские законы", однако позже просил считать свой голос недействительным. Затем он поддержал Постановление об осуждении применения насилия, что привело к гибели мирных граждан Украины, и также поддержал Постановление о самоустранении Президента Украины от исполнения конституционных полномочий.

Владимир Литвин. Фото: Getty Images

Литвин известен своими скандальными заявлениями об отношениях с Россией и Евросоюзом. В сентябре 2016 года СМИ опубликовали так называемые "мысли вслух" Литвина. Тогда он заявил, что "от отношений с Евросоюзом мы ничего не получаем, а от того, что разорвали их с Россией, многое теряем". Также он сказал: "Я думаю, что здесь срабатывает такое удельно украинское: понравиться тем, кто богаче, более цивилизованным странам".

Владимир Литвин. Фото: Getty Images

Владимир Литвин сейчас — чем он занимается во время войны

В 2021 году Владимир Литвин, который известен и своей научной деятельностью и является профессором, был кандидатом на выборах ректора в Киевский национальный университет им. Т. Шевченко. Однако не получил нужной поддержки и проиграл эти выборы.

Сейчас в его профиле в Facebook указано, что он работает в Национальной академии наук Украины. А на своей странице в этой соцсети Владимир Литвин публикует свои научные статьи и монографии. Также известно, что он выпустил книгу "Незасвоєні уроки: 1917-1991", которую продает в том числе и через соцсети.

Судя из его публикаций в соцсети, Владимир Литвин часто бывает на малой родине — на Житомирщине. Он проводит встречи с педагогами и учениками местных школ. Было даже, что привез для одной из школ учебное оружие для занятий по военной подготовке.

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