Выгнали из театра из-за позиции мужа: как выглядит и где сейчас находится жена звезды "Кухни" Назарова

Избранник звезды также актриса

Дмитрий Назаров – советский и российский актер театра и кино и народный артист России, осудивший вторжение страны-агрессорки на Украину. Для украинцев он известен благодаря роли Виктора Петровича в сериале "Кухня". Если профессиональная жизнь открыта для общественности, то о личной нет много информации в сети.

Известно, что жену Дмитрия Назарова зовут Ольга, она тоже актриса. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит избранница актера, где она находится и сколько лет она в браке с Дмитрием Назаровым.

Что известно об Ольге Васильевой

Будущая жена Дмитрия Назарова родилась в Кишиневе, в СССР. Она актриса российского кино с 1980 года. Ее актерская карьера продолжалась много лет, и она приобрела известность благодаря ролям в театральных постановках, однако более известной она стала после скандала, связанного с политической позицией ее мужа.

Фото из соцсетей Дмитрия Назарова

Ольга поддерживает своего мужа, критикующего путинский режим, выступая против действий Кремля. Эта позиция стоила ей работы, ведь в январе 2023 года их обоих уволили из Московского художественного театра имени Чехова, где они работали много лет. Ответом на это Назаров записывал сатирические стихи, где высмеивал русскую систему.

Где сейчас жена Дмитрия Назарова

После ухода из театра Ольга вместе с мужем переехала в Израиль, где они давали концерты. Тур длился полгода.

Также ходить слухи, что Дмитрий Назаров уехал вместе с супругой Франции. Но как оказалось позже, там он просто провел отпуск.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне в Украине звезда "Сватов" Александр Феклистов. Актер записывал видеообращение к украинцам.