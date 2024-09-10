Масштабный сбой в Telegram: пользователи массово жалуются на проблемы

Компания пока не прокомментировала ситуацию

Во вторник,10 сентября, в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Проблемы в работе начали появляться примерно после 12:30 и наблюдаются до сих пор.

Около 70% пользователеней не могут вообще зайти в приложение. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Пользователи жалуются на отсутствие связи с сервером. У многих не приходят или не открываются сообщения. А медиафайлы грузятся с большой задержкой.

Перебои в работе мессенджера возникли у пользователей разных стран, в том числе и в Украине. Однако известно, что от сбоя пострадали не все аккаунты.

О причинах масштабного сбоя пока не сообщается. Компания пока не прокомментировала ситуацию.

В последний раз сбой в "Telegram" происходил в июле. Тогда многие пользователи, как и сегодня, не могли отправить сообщение. Мессенджер удалось реанимировать.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 23 августа в онлайн-банкинге Monobank в Украине произошел сбой. Пользователи не могли войти в приложение и просмотреть баланс карты онлайн. Позже работа сервиса была восстановлена.