Масштабный сбой в Telegram: пользователи массово жалуются на проблемы
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Компания пока не прокомментировала ситуацию
Во вторник,10 сентября, в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Проблемы в работе начали появляться примерно после 12:30 и наблюдаются до сих пор.
Около 70% пользователеней не могут вообще зайти в приложение. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Пользователи жалуются на отсутствие связи с сервером. У многих не приходят или не открываются сообщения. А медиафайлы грузятся с большой задержкой.
Перебои в работе мессенджера возникли у пользователей разных стран, в том числе и в Украине. Однако известно, что от сбоя пострадали не все аккаунты.
О причинах масштабного сбоя пока не сообщается. Компания пока не прокомментировала ситуацию.
В последний раз сбой в "Telegram" происходил в июле. Тогда многие пользователи, как и сегодня, не могли отправить сообщение. Мессенджер удалось реанимировать.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 23 августа в онлайн-банкинге Monobank в Украине произошел сбой. Пользователи не могли войти в приложение и просмотреть баланс карты онлайн. Позже работа сервиса была восстановлена.