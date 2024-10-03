Черговий масштабний збій у Telegram: що відомо на цей час

Користувачі скаржаться на проблеми з завантаженням повідомлень

У месенджері Telegram стався черговий масштабний збій. Користувачі з різних країн, зокрема й з України, скаржаться на проблеми з доступом та повільне завантаження контенту.

Повідомлення про технічні проблеми почали надходити після першої години дня за київським часом. За інформацією ресурсу Downdetector, кількість скарг на роботу Telegram різко зросла.

Зокрема, користувачі повідомляють про повільне завантаження медіафайлів та звичайних повідомлень. У декого виникають труднощі з доступом до месенджера у мобільній та десктопній версіях.

За даними Downdetector, проблеми з доступом до Telegram спостерігаються не лише в Україні, а й в інших країнах. Проте масштаби проблеми наразі достеменно не відомі.

Це не перший випадок масштабного збою в роботі Telegram за останній час. 1 жовтня користувачі вже стикалися з подібними проблемами. Тоді неполадки вдалося усунути протягом кількох годин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у "Київстарі" стався масовий збій, люди залишилися без зв’язку. Скарги на проблеми стали з’являтися на офіційній сторінці оператора у Facebook.