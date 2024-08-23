Масштабный сбой в Monobank: какие функции не доступны, все подробности

В приложении выдавало ошибку

В пятницу, 23 августа, днем в онлайн-банкинге Monobank в Украине произошел сбой. Пользователи не могли войти в приложение и просмотреть баланс карты онлайн.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". В то же время рассчитаться картой моно на кассах магазинов можно было, оплаты проходили.

Причины сбоя в банке официально не комментировали. Но у большинства пользователей фиксировались проблемы.

У некоторых пользователей выдавало ошибку сразу при входе в приложение, а у кого-то при попытке перевода средств. В то же время, есть люди, у которых Monobank не выдавал ошибку.

Также некоторые украинцы жаловались, что онлайн-банкинг заработал после большого количества попыток войти.

"У меня попустило из-за попыток 20", – отметыл один из пользователей X.

Заметим, что в Monobank в течение августа несколько раз наблюдались сбои. Так, в начале месяца пользователи не могли открыть приложение и у них выдавали ошибку. А уже 19 августа в два часа ночи завершилась масштабная DDOS-атака на Monobank, которая длилась трое суток с небольшими перерывами. Тогда количество запросов на услуги банка составило 3 миллиарда.

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