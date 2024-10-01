Проблемы по всему миру: у Telegram масштабный сбой, что известно

Проблемы и на ПК, и в мобильной версии

В популярном мессенджере Telegram произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются на медленную загрузку контента.

В частности, плохо загружаются как медиафайлы, так и обычные сообщения. По данным ресурса Downdetector, проблема появилась после седьмого вечера.

По данным сервера, проблемы наблюдаются и в других странах, не только в Украине. Но известно, что они не у всех пользователей. Есть данные, что сбой задел пользователей не только мобильной версии, но и десктопной (ПК). Но масштабы его пока точно не известны.

Пока команда мессенджера никак не прокомментировала эту информацию. Официальных данных о сбое или, возможно, хакерской атаке, не было.

Это уже не первый сбой популярного мессенджера за последнее время. 10 сентября пользователи жаловались на отсутствие связи с сервером. Около 70% пользователей не могли войти в мессенджер. Но через несколько часов проблемы исчезли.

Ранее Телеграф писал, что в Windows произошел новый масштабный сбой. Пользователи увидели синий экран смерти.