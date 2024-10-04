Нардеп призвал брать в ВСУ с 20 лет, потому что это "потерянное поколение"

Этот вопрос официально пока не рассматривают

В Украине нужно снизить призывной возраст до 20 лет. В армии не хватает молодых людей.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко. Он подчеркнул, что высказал свое мнение, и этот вопрос на заседании комитета не обсуждался.

"У нас не хватает людей, у нас не хватает людей именно таких молодых. Мне разное говорят, что мы получим потерянное поколение, потому что они пойдут на войну. Если они не хотят идти защищать нашу страну, они уже потерянное поколение. Мы воспитали тех, кто не хочет защищать свою Родину", – сказал он.

В то же время он отметил, что говорит не обо всех гражданах в возрасте до 25 лет. Костенко подчеркнул, что его позиция состоит в том, что нужно призывать в армию с 20 лет. Он добавил, что в Украине можно баллотироваться в депутаты с 21 года, а воевать с 25 лет.

Напомним, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент сейчас не рассматривает вопрос о снижении мобилизационного возраста. Реальных дискуссий о снижении мобилизационного возраста в парламенте не ведется и не велось до этого.