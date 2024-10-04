Нардеп закликав брати до ЗСУ з 20 років, бо це "втрачене покоління"

Це питання офіційно поки не розглядають

В Україні потрібно знизити призовний вік до 20 років. В армії не вистачає саме молодих людей.

Про це в етері телеканалу NTA заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Він наголосив, що висловив свою думку, і це питання на засіданні комітету не обговорювалося.

"У нас не вистачає людей, у нас не вистачає людей саме таких молодих. Мені різне кажуть, що ми отримаємо втрачене покоління, бо вони підуть на війну. Якщо вони не хочуть йти захищати нашу країну, вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче захищати свою Батьківщину", – сказав він.

Водночас наредп зазначив, що говорить не про всіх громадян віком до 25 років. Костенко підкреслив, що його позиція полягає у тому, що потрібно призивати до армії з 20 років. Він додав, що в Україні можна балотуватись в депутати з 21 року, а воювати — з 25.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент зараз не розглядає питання щодо зниження мобілізаційного віку. Реальних дискусій про зниження мобілізаційного віку в парламенті не ведеться й не велося до цього.