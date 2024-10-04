Столица снова задыхается: в Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха (карта)

Самый высокий показатель достиг индекса 122

В пятницу, 4 октября, в некоторых районах Киева зафиксировано временное ухудшение качества воздуха. Так, вредный уровень для чувствительных групп населения фиксируется в Соломенском районе по ул. Николая Шепелева и в Дарницком, в районе Харьковского шоссе.

Такие данные обнародованы на карте сайта SaveEcoBot. Умеренный уровень загрязнения также отмечен в Подольском, Днепровском, Дарницком, Голосеевском и других районах города.

"В Киеве удерживается высокий уровень загрязненности воздуха. Радиационный фон в норме. Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является перенос запыленного воздуха из района Каспия и дыма от пожаров в экосистемах", — сообщили в КГГА.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуют: закрыть окна; ограничить пребывание на улице; пить много воды; если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Индекс качества атмосферного воздуха рассчитывается по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя воздуха – мелкодисперсной пыли фракции PM2.5. Среди последствий вдыхания такого воздуха для здоровья человека могут быть: дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями легких, таких как астма, а также у людей с сердечными заболеваниями, детей и пожилых людей.

Развернуты данные по уровню загрязнения атмосферного воздуха по адресу: улица Николая Шепелева, 10 в городе Киев

Развернуты данные по уровню загрязнения атмосферного воздуха по адресу: Харьковское шоссе, 7/1 в городе Киев

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Киев снова заволокло дымом, горожанам советуют закрыть окна. Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха пожары в экосистемах Киевской области.