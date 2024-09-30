Киев снова заволокло дымом, горожанам советуют закрыть окна: в чем причина

Киевляне снова жалуются на неприятный запах в воздухе

В понедельник, 30 сентября, в Киеве снова наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. По состоянию на 14.00 в городе зафиксировано повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА. Там отметили, что вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха пожары в экосистемах Киевской области.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Украину заходят ветровые потоки из Каспийской низменности, где идет пылевая буря и высокое опыление воздуха. На территорию Киевщины пыль попадет 1 и 2 октября, впрочем, ее количество будет уже меньше. В то же время, для Киевщины качество воздуха может ухудшаться еще и из-за перемещения оксида углерода с задымлением, который распространится из-за пределов Украины с северо-востока.

В КГГА подчеркнули, что к улучшению ситуации с состоянием воздуха жителям столицы рекомендовано:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

В свою очередь в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщили, что причиной задымления в Киевской области являются пожары в экосистемах. По данным мониторинговых постов местных властей и общественных организаций, наблюдается средний уровень загрязненности воздуха.

По данным министерства, по состоянию на 7 утра локализованы семь случаев пожаров на общей площади 1,25 га в Высшедубечанском филиале ГП "Леса Украины" в Киевской области. В 10 утра локализован новое возгорание на площади 1,1 га. Сейчас ситуация находится под контролем лесоводов.

По данным сервиса SaveEcoBot, по состоянию на 14:30 экологическая ситуация в городе выглядит следующим образом (розовым отмечены зоны с вредным уровнем для чувствительных групп, желтым — с умеренным уровнем загрязнения, а зеленым — низкий уровень).

Напомним, 30 сентября Украину накрыла пылевая буря, которая постепенно охватывает все больше городов. Восточный ветер, принесший пыль из России, продержится не менее трех дней, что может усугубить ситуацию.