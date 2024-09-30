Укр

Киев снова заволокло дымом, горожанам советуют закрыть окна: в чем причина

Автор
Андрей Мулько
Дата публикации
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Автор
Качество воздуха в Киеве Новость обновлена 30 сентября 2024, 15:13
Качество воздуха в Киеве. Фото Коллаж "Телеграфа"

Киевляне снова жалуются на неприятный запах в воздухе

В понедельник, 30 сентября, в Киеве снова наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. По состоянию на 14.00 в городе зафиксировано повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА. Там отметили, что вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха пожары в экосистемах Киевской области.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Украину заходят ветровые потоки из Каспийской низменности, где идет пылевая буря и высокое опыление воздуха. На территорию Киевщины пыль попадет 1 и 2 октября, впрочем, ее количество будет уже меньше. В то же время, для Киевщины качество воздуха может ухудшаться еще и из-за перемещения оксида углерода с задымлением, который распространится из-за пределов Украины с северо-востока.

В КГГА подчеркнули, что к улучшению ситуации с состоянием воздуха жителям столицы рекомендовано:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

В свою очередь в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщили, что причиной задымления в Киевской области являются пожары в экосистемах. По данным мониторинговых постов местных властей и общественных организаций, наблюдается средний уровень загрязненности воздуха.

По данным министерства, по состоянию на 7 утра локализованы семь случаев пожаров на общей площади 1,25 га в Высшедубечанском филиале ГП "Леса Украины" в Киевской области. В 10 утра локализован новое возгорание на площади 1,1 га. Сейчас ситуация находится под контролем лесоводов.

По данным сервиса SaveEcoBot, по состоянию на 14:30 экологическая ситуация в городе выглядит следующим образом (розовым отмечены зоны с вредным уровнем для чувствительных групп, желтым — с умеренным уровнем загрязнения, а зеленым — низкий уровень).

Напомним, 30 сентября Украину накрыла пылевая буря, которая постепенно охватывает все больше городов. Восточный ветер, принесший пыль из России, продержится не менее трех дней, что может усугубить ситуацию.

Теги:
#Загрязнение #Воздух #Гарь