В Украине изменили механизм бронирования работников: каждый должен выполнить 4 условия
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Забронировать работников можно только после выполнения этих требований
Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину действует общая мобилизация мужчин в возрасте 18-60 лет. В то же время, некоторые категории граждан могут получить отсрочку от призыва, особенно работники стратегически важных предприятий. Недавно вступили в силу значительные изменения процедуры оформления бронирования, которые устанавливают новые требования к бронированию военнообязанных работников.
Смогут ли получить отсрочку лица, не проведшие уточнение данных или имеющие нарушение правил учета или находящиеся в розыске? Объясняем подробно.
Новые правила бронирования
Со 2 октября 2024 года начал действовать обновленный "Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения через Единый государственный вебпортал электронных услуг". Документ утвержден постановлением правительства от 05.06.2024 №650 с изменениями от 01.10.2024 №1125.
Согласно документу, для получения бронирования и автоматического перевода на спецучет работник должен отвечать следующим критериям:
– наличие военного учета и соответствующих документов (бумажных или электронных);
– регистрация на специальном учете в соответствующем учреждении или предприятии;
– актуализация личных данных до 16 июля 2024;
– отсутствие информации о розыске в Реестре военнообязанных и базе "Армор".
Основания для розыска
В розыск могут объявить военнообязанных, которые:
– не явились по вызову в ТЦК;
– не прошли военно-врачебную комиссию;
– не отреагировали на вызов от работодателя в ТЦК.
Нахождение в розыске делает невозможным получение бронирования, а такое лицо правоохранители могут доставить в ТЦК.
Бронирование без обновленных данных
С начала октября 2024 года предприятия потеряли возможность бронировать работников, которые не обновили данные, нарушили правила учета или находятся в розыске.
Теперь автоматическое бронирование доступно только для работников, которые выполнили все требования, включая обновление данных до 16 июля.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что нардеп рассказал о возможной модели экономического бронирования. Критичность работника будет важнее критичности предприятия.