В Украине изменили механизм бронирования работников: каждый должен выполнить 4 условия

Забронировать работников можно только после выполнения этих требований

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину действует общая мобилизация мужчин в возрасте 18-60 лет. В то же время, некоторые категории граждан могут получить отсрочку от призыва, особенно работники стратегически важных предприятий. Недавно вступили в силу значительные изменения процедуры оформления бронирования, которые устанавливают новые требования к бронированию военнообязанных работников.

Смогут ли получить отсрочку лица, не проведшие уточнение данных или имеющие нарушение правил учета или находящиеся в розыске? Объясняем подробно.

Новые правила бронирования

Со 2 октября 2024 года начал действовать обновленный "Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения через Единый государственный вебпортал электронных услуг". Документ утвержден постановлением правительства от 05.06.2024 №650 с изменениями от 01.10.2024 №1125.

Согласно документу, для получения бронирования и автоматического перевода на спецучет работник должен отвечать следующим критериям:

– наличие военного учета и соответствующих документов (бумажных или электронных);

– регистрация на специальном учете в соответствующем учреждении или предприятии;

– актуализация личных данных до 16 июля 2024;

– отсутствие информации о розыске в Реестре военнообязанных и базе "Армор".

Основания для розыска

В розыск могут объявить военнообязанных, которые:

– не явились по вызову в ТЦК;

– не прошли военно-врачебную комиссию;

– не отреагировали на вызов от работодателя в ТЦК.

Нахождение в розыске делает невозможным получение бронирования, а такое лицо правоохранители могут доставить в ТЦК.

Бронирование без обновленных данных

С начала октября 2024 года предприятия потеряли возможность бронировать работников, которые не обновили данные, нарушили правила учета или находятся в розыске.

Теперь автоматическое бронирование доступно только для работников, которые выполнили все требования, включая обновление данных до 16 июля.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нардеп рассказал о возможной модели экономического бронирования. Критичность работника будет важнее критичности предприятия.