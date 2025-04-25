Россия не планирует договариваться с Украиной и верит, что Трамп сможет заставить Киев принять российские условия

Российский режим готов "договариваться" о прекращении войны в Украине, но не напрямую с Киевом, а с Соединенными Штатами. В Кремле довольны так называемым "мирным соглашением", которое пытается навязать Украине президент США Трамп, но считают, что есть "элементы соглашения, нуждающиеся в доработке".

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS News. Интересно, что он отказался рассказывать какую-либо конкретику по поводу этого "соглашения", сославшись на Трампа – мол, тот не раскрывает подробностей, поэтому и Лавров этого делать не будет.

"Президент США верит, что мы двигаемся в правильном направлении. Заявление президента напоминает соглашение, и мы готовы достичь соглашения, но все еще есть несколько определенных элементов, которые должны быть доработаны. И мы заняты именно этим", – заявил он, фактически признав, что США и Россия сговариваются за спиной Украины.

Кроме этого Лавров дал понять, что Россия не планирует договариваться с Украиной и верит, что Трамп сможет заставить Киев принять российские условия. В частности, заявил он, Кремль продолжает поддерживать "контакты" с американцами.

"Есть несколько признаков того, что мы двигаемся в правильном направлении — прежде всего, потому что президент Трамп является, пожалуй, единственным лидером на планете, который признает необходимость устранения первопричин этой ситуации. Когда он сказал, что это была огромная ошибка — тянуть Украину в НАТО. Это была ошибка администрации Байдена, он хочет исправить это", — сказал он.

Отметим, западные эксперты считают, что Путин обыгрывает администрацию Трампа на переговорах по Украине. Если ему удастся добиться успеха, это может обречь мир на повторение "Мюнхена 1938". Дональд Трамп возобновил давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот принял мирный план, предложенный США, который включает в себя признание аннексии Крыма Россией, но не предусматривает никаких уступок для президента России Владимира Путина.

Украинская делегация в Лондоне 23 апреля подтвердила свою позицию, что наша страна готова вести переговоры, но не готова сдаваться. Оккупацию Крыма россиянами Украина признавать никогда не будет. Поэтому не стало чем-то странным, что мирные переговоры, которые должны были состояться в Лондоне в среду, 23 апреля, были отменены из-за отказа Украины отдать свои территории.

После этого в Белом доме устроили традиционную истерику и выступили с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В частности, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт позволила себе заявить, что, по мнению Трампа, Зеленский "движется в неправильном направлении" в вопросе достижения мира. Сам Трамп, выступая на брифинге 23 апреля, заявил, что позиция Зеленского по отношению к Крыму якобы вредит мирному процессу и может привести к еще трем годам войны в Украине. При этом Трамп снова повторил свой любимый бред о "картах".