Когда они готовили, на запах сбегались соседи: украинские фамилии, которые давали искусным поварам (список)
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Некоторые фамилии распространены не только в Украине, но и в Польше
В современном родовом имени каждого из нас скрыта тайна одного из наших первопредков. Нередко она связана с его особыми талантами, например хорошим и сильным голосом или мастерством в кулинарии.
Аромат от приготовленных блюд быстро расходился по древним поселениям, как и слухи. Поэтому искусным поварам нередко давали прозвища, указывающие на этот талант. Они перечислены в научной работе языковеда Юлиана Редька "Современные украинские фамилии".
Какие фамилии давали тем, кто вкусно готовит
Особые прозвища давали как тем, которые очень вкусно готовили, так и тем, кто любил это дело и много времени проводил на кухне, любил экспериментировать с едой. Некоторые родовые имена встречаются не только в Украине, но и в Польше.
Языковед перечислил фамилии, которые давали в древности кулинарам:
- Кухар;
- Поваренко;
- Кухаришин;
- Кухаренко;
- Кухарчук;
- Кухарець;
- Кухарський;
- Кухарук;
- Кухарик.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие фамилии принадлежат потомкам богатых и успешных предков. Они имеют аристократическое происхождение. Интересно, что в перечне более 20 родовых имен и они достаточно распространены в современной Украине.
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