Когда они готовили, на запах сбегались соседи: украинские фамилии, которые давали искусным поварам (список)

Некоторые фамилии распространены не только в Украине, но и в Польше

В современном родовом имени каждого из нас скрыта тайна одного из наших первопредков. Нередко она связана с его особыми талантами, например хорошим и сильным голосом или мастерством в кулинарии.

Аромат от приготовленных блюд быстро расходился по древним поселениям, как и слухи. Поэтому искусным поварам нередко давали прозвища, указывающие на этот талант. Они перечислены в научной работе языковеда Юлиана Редька "Современные украинские фамилии".

Какие фамилии давали тем, кто вкусно готовит

Особые прозвища давали как тем, которые очень вкусно готовили, так и тем, кто любил это дело и много времени проводил на кухне, любил экспериментировать с едой. Некоторые родовые имена встречаются не только в Украине, но и в Польше.

Языковед перечислил фамилии, которые давали в древности кулинарам:

Кухар;

Поваренко;

Кухаришин;

Кухаренко;

Кухарчук;

Кухарець;

Кухарський;

Кухарук;

Кухарик.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие фамилии принадлежат потомкам богатых и успешных предков. Они имеют аристократическое происхождение. Интересно, что в перечне более 20 родовых имен и они достаточно распространены в современной Украине.

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