"Хайпуем?": известному украинскому блогеру приставили пистолет к шее посреди улицы (видео)

Остается неизвестным, была ли вызвана полиция

Украинский блогер Николас Карма, который ведет рубрику "Сколько стоит ваш лук" в TikTok рассказал о нападении на него в ходе съемок 5 октября в Полтаве. Он отметил, что в ходе внезапного конфликта неизвестный якобы приставил пистолет к его шее

О происшествии блогер поведал на своей странице в Instagram. По его словам, инцидент случился во время общения с полтавчанами. Там он снимал очередной ролик о стоимости одежды и в этот момент неизвестные мужчины, стоявшие неподалеку от него, стали его критиковать, выкрикивать матерные слова и говорить "сейчас мы хайпанём".

После съемки интервью компания мужчин все же подошла к Карме и задала следующий вопрос: "Просто хайпуете на видео? Какое ваше отношение к ВСУ?".

"Молчу. Они снимают меня и оператора. Я сказал свою позицию, что каждый должен быть в армии или для армии. Им этого было мало", – отметил Николас.

Блогер говорит, что этот момент не был запечатлен на видео, поскольку его оператор переподключал оборудование. Карма решил записать разговор с незнакомцами на свою камеру.

"Когда я подошел к этому человеку и попросил показать лицо, потому что он его спрятал, его друг подбежал ко мне сзади и приставил мне пистолет к шее. Также он приставил пистолет очевидцам, которые там были. Я этих людей не знаю, они просто это все наблюдали", – посетовал блогер.

Один из очевидцев ситуации подтвердил слова Кармы о действиях со стороны неизвестного мужчины. При этом, сам блогер не сказал, чем закичилась эта история.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае 2024 года на Николаса Карму напали во Львове. Тогда два неизвестных человека выкрикивали ему провокационные выражения и выражались нецензурной лексикой.