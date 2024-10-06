"Хайпуємо?": відомому українському блогеру приставили пістолет до шиї посеред вулиці (відео)

Залишається невідомим, чи була викликана поліція

Український блогер Ніколас Карма, який веде рубрику "Скільки коштує ваш лук" у TikTok розповів про напад на нього під час зйомок 5 жовтня у Полтаві. Він розповів, що під час раптового конфлікту невідомий нібито приставив пістолет до його шиї.

Про подію блогер розповів на своїй сторінці в Instagram. За його словами, інцидент трапився під час спілкування з полтавцями. Там він знімав черговий ролик про вартість одягу і в цей момент невідомі чоловіки, що стояли неподалік нього, стали його критикувати, вигукувати матюки й говорити "зараз ми хайпанем".

Після зйомки інтерв’ю компанія чоловіків все ж таки підійшла до Карми та поставила наступне питання: "Просто хайпуєте на відео? Яке ваше ставлення до ЗСУ?".

"Мовчу. Вони знімають мене та оператора. Я сказав свою позицію, що кожен має бути в армії або для армії. Їм цього було мало", – зазначив Ніколас.

Блогер каже, що цей момент не було знято на відео, оскільки його оператор перепідключав обладнання. Карма вирішив записати розмову із незнайомцями на свою камеру.

"Коли я підійшов до цієї людини й попросив показати обличчя, тому що вона його сховала, його друг підбіг до мене ззаду і приставив мені пістолет до шиї. Також він приставив пістолет очевидцям, які там були. Я цих людей не знаю, вони просто це всі спостерігали", — нарік блогер.

Один із очевидців ситуації підтвердив слова Карми про дії з боку невідомого чоловіка. При цьому сам блогер не сказав, чим закінчилася ця історія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні 2024 року на Ніколаса Карму напали у Львові. Тоді дві невідомі людини вигукували йому провокаційні вислови і висловлювалися нецензурною лексикою.