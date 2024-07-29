С надписью "Кличко..." на интересном месте: блогерша попала в скандал и разозлила сеть (фото)

Девушку обвинили в распространении плохих нарративов

В социальной сети X (Twitter) произошел скандал, связанный с мэром Киева Виталием Кличко. Он вызвал большой резонанс как среди сторонников городского головы, так и среди его противников.

Блогерша с ником DJ lolla lol (@LollaLollll) 27 июля обнародовала свое фото в топе с надписью "Кличко черт". В подписи к фото блогерша спросила у подписчиков, какой была бы их реакция, если бы она пришла на прогулку в этом наряде.

Это фото разозлило многих пользователей соцсети. Некоторые отметили, что в тот день, когда блогерша разместила это фото, Кличко находился в Умани, где провожал в последний путь погибшего на фронте бывшего мэра города Александра Цебрия.

В свою очередь блогер с ником Koffein, комментируя эту ситуацию, отметил, что кто-то использует украинскую молодежь для продвижения "гнилых нарративов". По его словам, таким образом, пиар работает не против врагов Украины.

Стоит отметить, что пользователи соцсети посетовали на то, что блогерша начала их банить после попытки спросить, почему именно она такого мнения о Кличко. Впоследствии блогерша вообще закрыла свою страницу. Теперь ее сообщения недоступны для просмотра.

Напомним, Виталий Кличко в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera рассказал о близком будущем Украины. При этом он "наехал" на президента Владимира Зеленского.