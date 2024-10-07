"Коррупционные скандалы это положительный знак": глава НАПК ошеломил заявлением

Украина – единственная страна, которая во время войны гармонизирует свои законы с ЕС

Повторяющиеся коррупционные скандалы в Украине, типа задержания главы МСЭК Татьяны Крупы или разоблачения эксминистра аграрной политики Николая Сольского, не разочарование, а положительный знак. В этом уверен глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Виктор Павлущик.

Такое заявление он сделал в интервью "The Times". По его словам, подобные случаи не что иное, как знак того, что Украина на правильном пути в борьбе с коррупцией.

"Если мы оглянемся на десять лет назад, то кто бы мог поверить, что главу даже областного суда можно обвинить во взяточничестве, не говоря уже о ком-то так высокопоставленном как Князев. Но сейчас люди знают, что в Украине нет безнаказанности и каждый, кто совершит взятку, будет привлечен к ответственности", — заявил Павлущик.

Как сообщает издание, в прошлом месяце председатель НАПК посетил Брюссель, где представил комиссии ЕС отчет о прогрессе программы борьбы с коррупцией в Украине и соответствии украинского законодательства законодательству блока.

Украина – единственная страна, во время войны гармонизирующая свои законы с ЕС, заметил Павлущик. В то же время, именно война стала толчком к переменам, объединив общество вокруг общей цели создания "лучшей страны для возвращения тех, кто служит на передовой".

"Украина ведет две войны: одну против России и другую против коррупции", — приводит слова Павлущика издание "The Times".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как заявление нардепа Дмитрия Гурина о взяточничестве в МСЭК вызвало резонанс в сети.