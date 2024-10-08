Для получения полной субсидии еще есть время обратиться в Пенсионный фонд

Подать документы можно лично, по почте и онлайн

С 1 октября в Украине стартовало назначение субсидий на отопительный период. В нем будут учитываться 15 дней октября. Выплаты за октябрь получатели субсидии увидят на своих счетах в ноябре.

Если вы ранее не получали субсидию или только получили право на ее получение, вам нужно обратиться в Пенсионный фонд. Для этого есть время – с 1 октября по 30 ноября при обращении с заявлением в Пенсионный фонд на получение субсидии она назначается в полном объеме. После 1 декабря субсидию будут назначать с месяца обращения. Заполняется заявление и заявление.

Где подать документы на субсидию

Если ваша жизненная ситуация позволяет подать упрощенное заявление на получение субсидии (например, вы пенсионер без дополнительных доходов), вы можете воспользоваться упрощенной формой на портале "Дия" или на вебпортале Пенсионного фонда. На это уходит около 15 минут.

Также на этих порталах можно подать полное заявление на получение субсидии. Это потребует немного больше времени.

Можно воспользоваться приложением Пенсионного фонда.

Подать документы можно по почте в адрес Пенсионного фонда.

Представление документов возможно лично в отделении Пенсионного фонда, в ЦНАПе или в местном совете.

Что нужно знать о субсидии на отопительный период

При подсчете суммы субсидии на отопительный период учитываются доходы домохозяйства за первое полугодие 2024 года для работающих, студентов или официально безработных и получающих социальную помощь. Отметим, если у человека есть доходы о неизвестных налоговой службе и Пенсионном фонде, например, есть стипендия — о его размере нужно подавать справку. Для пенсионеров учитывается пенсия за август 2024г.