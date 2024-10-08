Символизм этой войны должен быть живым и общепонятным, а не следовать советским традициям – Юрий Гудыменко

Война полна символов, и принципиально, чтоб в публичном сознании они вызывали живые, общепонятные ассоциации. Для этого государство в формировании информационно-культурного пространства должно отойти от советских традиций официоза и искусственности.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке, историк и глава ОО "Украинское объединение "Мрія" Юрий Гудыменко поделился в интервью изданию "Цензор.нет".

"С обществом нужно постоянно коммуницировать. У него сейчас большое количество когнитивных диссонансов, запросов, непонимания, вопросов. У нас многие критикуют Тик Ток и Инстаграм. А я неоднократно видел, как там объясняются сложные вещи, и для нашей молодежи, возможно, формируется фундамент этики, которая должна быть. Считаю, что это круто, потому что это работает! — подчеркивает ветеран.

По словам Гудыменко, сегодня в Украине нет единого символа войны, каждый воспринимает ее по-своему. И задача государства – не контролировать этот процесс, полагаясь на советское наследие с цветами к памятникам и формальным фото, а поддерживать новые смыслы. Одним из успешных примеров ветеран называет традицию полка "Азов" вонзать мечи в землю в знак чествования павших воинов.

"Нам надо отходить от советщины. У нас сейчас ветераны очень разные. Мы не можем забывать ушедших в АТО, как и контрактников с ООС, и тех гражданских, которые пришли на полномасштабку. Соответственно, символ должен быть максимально обобщающим. У меня в голове картинка: в Киеве на одном из холмов из земли торчат три огромных меча. Для всех ясно, что это милитарный символ. А когда меч вонзают в землю? После сражения. Так вот, представьте, что по холму от них стекает водопад. Будет выглядеть так: мечи пробили ключ и вытекает вода. Мы понимаем, что этот памятник будет стоять и в мирное время. Поэтому производим две подсветки. Одно – течет обычная светлая вода. Если в этот день погиб кто-то, кто носит форму — военный, пограничник, полицейский, то включается вторая — красная подсветка. Это будет выглядеть, словно из земли течет кровь. Этот символ очень прост и понятен", – объясняет Гудыменко.