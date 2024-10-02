Новый игрок? Стало известно, кто купил почти 250 АЗС Коломойского

Новый владелец говорит, что он "не из олигархов"

Почти 250 АЗС, ранее принадлежавшие Коломойскому и ставшие банкротом, получили нового владельца. Сеть заправок была приобретена за 695,9 миллионов гривен через систему электронных торгов СЕТАМ. Это соглашение стало одним из крупнейших на рынке нефтепродуктов Украины за последнее время. Сеть располагает АЗС в большинстве областей страны, за исключением Киевской, Донецкой и Луганской.

Ранее эти 245 автозаправочных станций контролировал олигарх Игорь Коломойский. Речь идет о заправках брендов "Авиас", АNP, "Эллион" и "Юкон". Кроме того, в лот входят 33 земельных участка, пишет "Экономическая правда".

Покупателем оказалась малоизвестная компания "Макс Энерго Ресурс". Ее основатель и единственный владелец Игорь Супруненко сообщил, что фирма начала импортировать горючее только после начала полномасштабного вторжения и не входит ни в какие олигархические группы. По его словам, "Макс Энерго Ресурс" закупает нефть у Румынии и Греции. А сам говорит, что ничем больше не занимается, кроме топливного бизнеса.

Супруненко отметил, что часть приобретенных АЗС находится в неудовлетворительном состоянии. "Есть заправки, которые разбиты. Многие разукомплектованы — украдено оборудование, бензоколонки. Но инфраструктурно они целые", — рассказал предприниматель. Он добавил, что некоторые АЗС находятся на временно оккупированных территориях и полностью разрушены.

Новый владелец планирует постепенно восстанавливать сеть. На первом этапе за полгода планируется запустить 50-60 АЗС. Для реализации проекта компания намерена инвестировать около 1,2 миллиарда гривен.

Однако не все эксперты разделяют оптимизм нового владельца. Дмитрий Леушкин, бизнесмен и бывший владелец сети АЗС, скептически оценивает озвученные планы. "В общей сложности там не будет 25 тысяч литров пролива в месяц ни через 3, ни через 5 лет. Не будет там 70-100 долл. на тонне при запуске "как есть" без привязки к какой-либо сети или концепции. Ничего там не будет", — заявил он. Леушкин считает, что обнародованная информация может быть "просто для народа", а реальная ситуация отличается от заявленной.

Стоит отметить, что средняя стоимость одной АЗС по этому соглашению составила менее 70 тысяч долларов. Эксперты рынка оценивают эту цену как довольно низкую, сравнивая ее со стоимостью аптеки.

Ранее Телеграф сообщал, что часть украинских заправок могут закрыться. По словам Нины Южаниной, повышение налогов приведет к необратимым изменениям на рынке.