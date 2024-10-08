Лисого Коломойського доставили до суду (фото)

Українці у мережі жартують

У вівторок, 8 жовтня, під час чергового засіданні по справі українського бізнесмена Ігоря Коломойського люди помітили, що він змінив імідж. Підозрюваний збрив свої кучері та виблискував лисиною у залі суду.

Відповідні фото у мережі опублікував український журналіст Костянтин Андрюк з посиланням на онлайн-трансляцію засідання суду.

"Ігор Коломойський сьогодні виглядає так! Досі перебуваючи в СІЗО", — йдеться у повідомлені.

Зауважимо, що це перший випадок появи Коломойського лисим, раніше у нього була досить кучерява шевелюра.

У мережі перевтілення відомого бізнесмена зустріли з гумором, зауваживши, що лисина йому пасує. Дехто навіть порівняв Коломойського з російським співаком Розенбаумом.

Нагадаємо, що у вересні Коломойського позбавили громадянства Кіпру. Виявилось, що його "золотий паспорт" було отримано нечесно.

Додамо:

2 вересня 2023 року Коломойський отримав підозру у шахрайстві за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.

7 вересня Коломойський отримав підозру у заволодінні 9,2 мільярда гривень "ПриватБанку". НАБУ та САП вжили заходів щодо арешту його активів.

15 вересня бізнесменові оголосили нову підозру за трьома статтями у справі про заволодіння 5,8 мільярда гривень.

Детальніше про справу Коломойського ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа".

Раніше "Телеграф" розповідав, що стало відомо, хто купив майже 250 АЗС Коломойського.