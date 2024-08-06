Уволены двое судей, которые оскандалились на всю Украину: подробности
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Решение принято на основании нарушения норм Конституции
Во вторник, 6 августа, двоих судей, которые оскандалились на всю Украину, Всеволода Князева и Алексея Тандыра уволили. Соответствующее решение принял Высший совет правосудия (ВСП).
Как отмечает пресс-служба, Алексей Тандыр занимал должность судьи Макаровского районного суда Киевской области, а Всеволод Князев — судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда.
Основной причиной увольнения Высший совет назвал нарушение норм Конституции и законодательства Украины обоими судьями. Князев и Тандыр громко оскандалились в Украине за время пребывания на должностях.
Что сделал Князев
Председателя Верховного суда Всеволода Князева в мае 2023 года разоблачили на получении взятки в размере 2,7 млн долларов, которая была связана с делом бизнесмена Константина Жеваго в отношении Полтавского горно-обогатительного комбината. После этого Князева лишили полномочий и отстранили от правосудия.
Отметим, что недавно Всеволод Князев был замечен на пропускном пункте у границы с Румынией. Он находился в автомобиле на месте пассажира.
Что сделал Тандыр
Глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил 23-летнего бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко в ночь на 26 мая 2023 года у блокпоста в Киеве. Военный погиб на месте от полученных травм.
По данным следствия, судья Тандыр находился за рулем в нетрезвом состоянии. Ему было объявлено подозрение, а впоследствии избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
В августе 2023 года досудебное расследование было завершено. Дело пока находится на рассмотрении суда, а Алексей Тандыр остается в СИЗО.
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