Тепло, но без солнца: прогноз погоды в Киеве на 10 октября

Четверг будет идеальным для наслаждения октябрьскими киевскими пейзажами

В Киеве установилась теплая и сухая погода. В четверг, 10 октября, осадков в столице не ожидается, хотя небо будет затянуто облаками.

По прогнозу метеосайта sinoptik.ua, 10 октября воздух в Киеве прогреется до +20 градусов. Этой отметки столбики термометров достигнут в середине дня, около 15 часов.

Ночью и с утра в столице будет прохладнее. Синоптики прогнозируют в это время 12-14 градусов с отметкой "плюс".

Интересно, что самая высокая температура в Киеве 10 октября за 130 лет наблюдений была в 1907 году, когда воздух прогрелся до +23,7 градуса. А вот в 1899 году в этот день в столице был мороз — 1,8 градуса с отметкой "минус".

Следует отметить, что теплая погода сохранится в ближайшие дни по всей Украине. А вот с воскресенья, 13 октября, ожидается похолодание. Кое-где даже может идти мокрый снег.

Ранее "Телеграф" публиковал подробный прогноз погоды до конца текущей недели. Самыми теплыми, почти летними днями станут 9 и 10 октября. При этом некоторые области покроют дожди, а местами вероятны даже грозы.