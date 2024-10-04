Россия атаковала Украину ракетами и КАБ: где уже были взрывы

Взрывы слышали сразу в нескольких областях

Вечером 4 октября Россия начала массированную атаку по нескольким областям Украины. Воздушные силы ВС Украины предупреждали о запусках россиянами управляемых авиационных бомб и ракет сразу в нескольких направлениях.

Взрывы были зафиксированы в Запорожской, Донецкой, Николаевской и Сумской областях. Между тем, во временно оккупированном Крыму местные жители сообщают о взрывах в районе Керчи.

Первые сообщения о взрывах поступили из Запорожской области. Начальник ова Иван Федоров подтвердил информацию. По предварительной информации, удары пришлись на Камышеваху.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич также сообщил о взрывах в городе. Воздушные силы подтвердили движение ракеты в направлении областного центра.

Воздушная тревога была объявлена во многих городах Украины.

В Сумской области также зафиксировали взрывы. Мэр Конотоп подтвердил информацию. Военные предупредили о запуске КАБов в направлении области и движении ракеты через регион в западном направлении.

Около 21:10 местные жители сообщили о по меньшей мере четырех взрывах над Керчью. Оккупационные власти накануне объявили о военных учениях, однако в соцсетях распространяют информацию о ракетной опасности на полуострове.

В Севастополе приостановлено движение морского транспорта. Но никакой реакции самопровозглашенной власти пока нет.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне снова ударили КАБами по Харькову. Но остановить кровавых маньяков можно только решительными действиями, считает Александр Коваленко.