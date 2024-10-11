Все выданные брони от мобилизации отменят? Адвокат объяснила новое решение Кабмина (документ)

Готовятся изменения

При всеобщей мобилизации некоторые категории мужчин могут быть забронированы от призыва из-за профессиональной деятельности. Кабмин приостановил бронирование до 15 ноября и принял решение согласовать определенные вопросы и пересмотреть ранее принятые решения, из-за чего начали распространяться слухи, что все предоставленные брони будут отменены.

Адвокат Дарья Тарасенко внесла ясность в этот вопрос. Она отметила, что сетью ширится документ Кабмина, который толкуется как остановка процедуры бронирования и отмена всех ранее предоставленных бронирований.

"Начну с того, что Постановление по этому вопросу Кабмин не принимал. 8 октября состоялось заседание, на котором протокольно решено, что необходимо согласовать определенные вопросы бронирования, пересмотреть ранее принятые решения и т.д. Это решение не означает, что уже сегодня меняется порядок бронирования или отменяются отсрочки", — объяснила юрист.

Она подчеркнула, что это решение Кабмина означает, что в ближайшее время следует ожидать Постановление КМУ, которым вышеуказанные вопросы будут решены. Таким образом, эта новость не говорит об уже произошедших изменениях, а лишь свидетельствует, что изменения будут в будущем.

"В очередной раз напоминаю, что не стоит путать бронь и отсрочку! Здесь речь идет именно о бронировании работников за работодателем", — добавила Тарасенко.

Как писал "Телеграф", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что новая система экономического бронирования от мобилизации станет реальностью уже в этом году. Правительство Украины готовится ввести механизм, позволяющий критически важным работникам оставаться на своих рабочих местах во время военного положения.