Якими іменами називають дівчаток українські батьки

Ім'я для дитини має бути оригінальним, проте не занадто екстравагантним

В останні роки українські батьки все частіше звертають увагу на імена, які мають красиве звучання, особливий сенс або культурну значимість. Тенденції свідчать про повернення інтересу до старовинних слов'янських імен, а також зростання популярності міжнародних варіантів.

Багато батьків прагнуть обрати ім'я для дитини, яке буде оригінальним, проте не занадто екстравагантним, з гармонійним поєднанням сучасності та традицій. Міністерство юстиції України опублікувало імена для дівчаток, які були найбільш популярні у першому півріччі 2024 року.

Серед найпопулярніших імен для дівчаток фігурують такі варіанти, як Софія, Анна, Вікторія, Єва та Марія. Ці імена вже кілька років поспіль займають перші позиції у рейтингах, що не дивно — вони звучать мелодійно, є легко впізнаваними та мають сильні історичні корені.

Також зростає інтерес до менш поширених, але витончених імен, таких як Злата, Дарина та Олівія​.

Крім того, вплив західних культур та кінематографа зумовлює популярність іноземних імен. Наприклад, імена Аліса, Мія, Наомі, Айсель, Мірабелла, Люсіанна чи Емілія зараз мають стабільну популярність серед молодих українських родин. Вони підкреслюють інтернаціональність і часто вибираються через короткість, зручність для вимови та універсальність у різних мовних середовищах.

Цікаво, що все більше батьків звертаються до слов'янських та національних імен. Імена, як-от Орися, Лада, Меланія, Соломія, Дзенислава, Василина, Рута, Онися чи Стефанія, поступово повертаються до життя, адже молоді родини хочуть дати дитині ім'я, яке було б унікальним і глибоко прив’язаним до української історії.

Як бачимо, у 2024 році можна спостерігати різноманіття в трендах — від класичних імен до сучасних та екзотичних варіантів. Батьки все більше звертають увагу на значення імені, його історію та культурну значимість, обираючи для своїх доньок те, що найкраще відображатиме їхню індивідуальність та зв'язок з українськими традиціями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про пʼять найкрасивіших українських імен, які сподобаються кожному. Якщо ви у пошуку імені для своєї дівчинки, то варто зупинитися на іменах українського походження.