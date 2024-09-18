Какие фамилии считают русскими, хотя они говорят о принадлежности к роду козаков

Родовые имена содержат много информации

Украинские фамилии могут немало рассказать о предках их носителя. Есть такие, которые указывают на то, что род ведет свое начало от запорожских козаков. При этом некоторые такие фамилии традиционно считают русскими, но это не так.

Речь о фамилиях с суффиксами -ов(-ова), -ев(-ева) — например, Дроздов, Исаев. В Украине их часто считают русскими, однако на самом деле, первые упоминания о родовых именах с этими суффиксами датируется еще 1638 годом. Таким образом, они не только не русские, но были распространены среди украинского козачества.

Львовский языковед Юлиан Редько провел большое исследование украинских фамилий. Он начал собирать интересные факты о них еще в 1950-х годах, а позже издал книгу "Современные украинские фамилии". В ней он пишет, что суффиксы -ов(-ова), -ев(-ева) в фамилиях присущи украинскому языку, а не только русскому. Поэтому многие фамилии с ними являются исконно украинскими.

Речь о таких родовых именах:

Грицаев;

Грицьков;

Довбышев;

Дроздов;

Иськов;

Каськов;

Охремов;

Панасов;

Тимков;

Шевцов;

Акимов.

Сохранение этих форм фамилий обусловлено двумя основными факторами. Во-первых, они уходят корнями в далекое прошлое. Во-вторых, ранее метрические записи велись на русском языке, а при выдаче документов не учитывались особенности украинского языка, так как стремились соответствовать государственному стандарту.

В результате украинские фамилии, независимо от того, как их произносили носители, меняли по аналогии с русскими фамилиям. Поэтому нельзя считать такие фамилии исключительно русскими.

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