Вы могли о них не слышать: древние украинские женские имена с глубоким смыслом

Если вы ищете небанальное имя для девочки – эта статья для вас

Древние украинские имена имеют глубокие корни в истории, фольклоре и традициях нашего народа. К сожалению, многие малоизвестны, но каждое несет в себе богатый культурный исторический контекст и глубокое значение.

Эти имена, хоть и менее распространены сегодня, невероятно красиво звучат и имеют глубокий смысл. Как оригинально назвать дочь, рассказывает "Телеграф".

Древние украинские имена

Любомира

Любомира состоит из двух частей: "любовь" и "мир". Оно символизирует любовь к миру и покою, а также стремление к гармонии и дружеским отношениям между людьми. Любомира часто использовалось в древности как имя для девушек, которые должны были стать хранительницами семейного очага.

Радослава

Имя Радослава образовано от слов "радость" и "слава". В традиционной украинской культуре радость считалась одной из важнейших черт для женщины, приносившей благополучие и счастье в свою семью. Имя Радослава символизировало позитивную энергию и долю.

Словена

Имя Славена происходит от слова "слава" и означает "несущую славу". В древности имя ассоциировалось с большой честью и важными достижениями. Девушки, названные Славенами, обычно испытывали высокие ожидания со стороны семьи и общества.

Богуслава

Имя Богуслава состоит из слов "бог" и "слава". В древности это имя присваивалось девушкам, которые рождались во время значимых религиозных событий или в честь важных моментов в жизни семьи. Имя подчеркивало связь с Богом и божественную благодать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие женские имена возвращаются в моду. Вы можете выбрать необычное украинское имя из списка, чтобы в будущем так назвать свою дочь.