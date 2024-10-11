Появились новые детали по погибшей в плену журналистке: дело хотят рассматривать как убийство

Обвинения будут предъявлены всем вероятно причастным к гибели журналистки

Тело погибшей в России украинской журналистки Виктории Рощиной будет передано родным в ближайшее время.

Об этом в комментарии "Суспільному" заявил народный депутат Украины, председатель парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин. По его словам, было бы некорректно говорить о передаче тела в настоящее время.

"Есть эта информация, она есть у родственников, но будет некорректно, когда я ее буду заявлять, а не родственники, это будет в ближайшее время", — сказал Юрчишин. Он добавил, что Украина будет работать над выявлением всех причастных к смерти журналистки.

Речь идет не только о власти в лице Владимира Путина, но и о тех, кто держал Викторию в тюрьме и кто занимался этапированием Рощиной из Таганрога в Москву, во время которого она погибла.

Юрчишин напомнил, что Россия уже убила 12 гражданских журналистов, еще большое количество удерживает в заложниках. Он добавил, что реакция на смерть Рощиной будет не только со стороны Верховной Рады и омбудсмена Дмитрия Лубинца, но и других органов власти Украины.

Напомним, о смерти Виктории Рощиной стало известно в четверг, 10 октября. Она дважды попадала в плен к россиянам. Первый раз это случилось в марте 2022 года. Тогда она готовила материалы о военных действиях в Запорожской и Донецкой областях и поехала в Мариуполь, чтобы показать всю правду о российском вторжении. Тогда она провела в плену 10 дней и была освобождена.

Второй раз она попала в российский плен в августе 2023 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Херсоне неизвестный мужчина бросал камни в журналистку и выбросил телефон.