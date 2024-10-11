Рада не поддержала "закарпатский" законопроект, но это не конец

"За" проголосовало 35 депутатов

В пятницу, 11 октября, Верховная Рада не поддержала на голосовании "закарпатский" законопроект. Он предполагал, что имущество украинцев смогут изымать из частной или коммунальной собственности в государственную без суда.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, "за" проголосовало 35 депутатов, а воздержалось — 185 нардепов.

"Все. Все постановления по тому "закарпатскому" закону провалены. Дальше вето Президента", — говорится в сообщении.

Еще до голосования Железняк назвал этот законопроект странным. Так как он предусматривал изъятие земель в конкретном районе Закарпатья без согласования этого судом.

"Сегодня по нему будут отменены "блокирующие" постановления. Их мягко говоря много — 11. Сразу потом отправят Президенту, он до следующей недели ветирует и подаст в Раду уже предложения, как это исправить", — добавил нардеп.

Что такое "закарпатский" законопроект?

Это законопроект №9549 об упрощении процедуры отвода земельных участков для развития цифровой инфраструктуры. По его тексту, имущество могут изымать из частной или коммунальной собственности в государственную. Владельцам могут возместить стоимость недвижимости и убытки из госбюджета. Обжаловать в суде решение об изъятие участка или недвижимости нельзя.

Указывается, что эти нормы законопроекта нарушают требования ч. 4 ст. 13 Конституции Украины о равенстве всех субъектов права собственности перед законом.

Ранее "Телеграф" писал, что нардеп рассказал, когда в Украине уменьшится военный сбор после его резкого роста.