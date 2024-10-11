Рада не поддержала "закарпатский" законопроект, но это не конец
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"За" проголосовало 35 депутатов
В пятницу, 11 октября, Верховная Рада не поддержала на голосовании "закарпатский" законопроект. Он предполагал, что имущество украинцев смогут изымать из частной или коммунальной собственности в государственную без суда.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, "за" проголосовало 35 депутатов, а воздержалось — 185 нардепов.
"Все. Все постановления по тому "закарпатскому" закону провалены. Дальше вето Президента", — говорится в сообщении.
Еще до голосования Железняк назвал этот законопроект странным. Так как он предусматривал изъятие земель в конкретном районе Закарпатья без согласования этого судом.
"Сегодня по нему будут отменены "блокирующие" постановления. Их мягко говоря много — 11. Сразу потом отправят Президенту, он до следующей недели ветирует и подаст в Раду уже предложения, как это исправить", — добавил нардеп.
Что такое "закарпатский" законопроект?
Это законопроект №9549 об упрощении процедуры отвода земельных участков для развития цифровой инфраструктуры. По его тексту, имущество могут изымать из частной или коммунальной собственности в государственную. Владельцам могут возместить стоимость недвижимости и убытки из госбюджета. Обжаловать в суде решение об изъятие участка или недвижимости нельзя.
Указывается, что эти нормы законопроекта нарушают требования ч. 4 ст. 13 Конституции Украины о равенстве всех субъектов права собственности перед законом.
Ранее "Телеграф" писал, что нардеп рассказал, когда в Украине уменьшится военный сбор после его резкого роста.