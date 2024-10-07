Связи с Фирташем и пророссийская позиция: где сейчас скандальный член ОПЗЖ Сергей Левочкин

Во время войны экс-нардеп живет не в Украине, по данным расследований

Верховная Рада во времена президентства Януковича была переполнена пророссийскими депутатами и политиками. Один из таких — Сергей Левочкин, который является членом запрещенной фракции ОПЗЖ и одним из ее руководителей. Он также являлся владельцем украинского пророссийского телеканала "Интер".

Сергей Левочкин был ключевой фигурой в команде Виктора Януковича и занимал высокие должности в правительстве, но его имя связано с несколькими громкими политическими скандалами. "Телеграф" решил вспомнить, в каких скандалах фигурировал экс-нардеп и выяснить, где он сейчас.

Что известно о Сергее Левочкине

Родился Сергей Левочкин 17 июля 1972 года в Киеве в семье генерал-полковника милиции, возглавлявшего Госпартамент по исполнению наказаний во время президентства Леонида Кучмы. Отец Сергея Левочкина — Владимир Левочкин, также являющийся Заслуженным артистом Украины.

Карьера Сергея Левочкина началась из бизнеса. В 1996 году он работал исполнительным директором Благотворительного фонда содействия социально-экономическому развитию Донецкой области. Позже, через два года, он стал кандидатом в народные депутаты Украины, а в 2001 году стал помощником президента Украины. Политическая карьера Сергея Левочкина развивалась стремительно – уже в 2010 году он был назначен Виктором Януковичем главой Администрации Президента Украины.

В 2014 году, 17 января, он был уволен с должности главы Администрации Президента и в тот же день назначен советником Президента Украины Виктора Януковича. А уже 24 февраля того же года и.о. президента Турчинов уволил Левочкина с этой должности.

Скандалы, в которых фигурировал Сергей Левочкин

В 2004 году, во время президентских выборов, Левочкин был обвинен в причастности к "транзитному" серверу, который использовался для фальсификаций. Тогда вице-премьер-министр Рыбачук обнародовал аудиозаписи, голос на которых был похож на голос Левочкина. В этом разговоре он вел переговоры с якобы председателем правления "Укртелекома" Георгием Дзеконом. Левочкин все возражал.

Фото: Униан

Сергей Левочкин имел тесные связи с олигархом Дмитрием Фирташем. Они вместе владели пакетом акций украинского телеканала "Интер", одним из самых влиятельных в Украине. "Интер" неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской редакционной политики, особенно после начала войны на Донбассе в 2014 году. Левочкина и Фирташа обвиняли в использовании медиа для продвижения своих политических интересов.

В декабре 2014 года Виктор Янукович заявил, что подозревает Левочкина в том, что он организовал разгон студентов в ночь на 30 ноября 2013 года, что повлекло начало Революции достоинства.

" На мой взгляд, это была хорошо организованная провокация, чтобы перевести мирные акции протеста в радикальное русло. У меня нет прямых доказательств того, что за провокацией 30 ноября стоит Левочкин. Однако такие подозрения имеют достаточно весомые основания", — Виктор Янукович.

Также заявлял и Виталий Захарченко — экс-глава МВД. Однако в 2017 году начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры заявил, что Левочкин не причастен к разгону студентов.

В 2021 году Национальное антикоррупционное бюро приступило к проверке Сергея Левочкина и его супруги в рамках расследования о хищении бюджетных средств на проект "Олимпийская надежда" Виктора Януковича и его реализацию. Как заявила прес служба Левочкина, вся информация "не соответствует действительности и есть ложь".

Были также подозрения, что Сергей Левочкин мог быть связан с одиозной коррупционной схемой "Роттердам+", которая касалась необоснованного повышения тарифов на электроэнергию из-за закупки угля по завышенным ценам. Однако прямые доказательства его участия в этой схеме не были представлены.

Где сейчас Сергей Левочкин

За несколько дней до вторжения России в Украину Левочкин сбежал за границу. Тогда стало известно, что он приезжал в Украину и снова уехал. Еще через несколько дней он был замечен в Польше на футболе. Об этом говорится в расследовании журналистов "Схемы". Кстати, о полномасштабном вторжении экс-нардеп никак не высказался.

Фото: Схемы

Согласно расследованию журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, Сергей Левочкин проживает в особняке на Лазурном побережье. Как сообщили журналисты, вилла экс-нардепа хорошо охраняется и оснащена камерами видеонаблюдения.

В апреле 2023 журналисты "Украинской правды" также провели расследование, по результатам которого Сергей Левочкин и Григорий Суркис были в Ницце. Как сообщили журналисты, они летали в Вену для встречи с Дмитрием Фирташем.

В сентябре 2024 года журналисты "Украинской правды" сообщили, что Сергей Левочкин оформил опекунство над матерью. Именно так он якобы уезжает за границу во время войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас экс-регионал Вадим Колесниченко. После Революции Достоинства, в 2014 году Вадим Колесниченко сбежал из Украины.