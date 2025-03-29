"Это печально": российский хоккеист специально избил канадца клюшкой (видео)

Момент попал в прямую трансляцию матча

Минское "Динамо" победило ЦСКА из Москвы (5:3) и ведет 2-0 в серии Кубка Гагарина (плей-офф Континентальной хоккейной лиги, КХЛ). Накануне в сети появились слухи, что в КХЛ может появиться американская команда.

На последних секундах игры российский форвард ЦСКА Кирилл Долженков несколько раз ударил клюшкой канадского нападающего "Динамо" Криса Тирни во время вбрасывания. Главный тренер минского клуба Дмитрий Квартальнов заявил, что Долженков сделал это специально по указке тренера.

– Как оцените ситуацию с Долженковым?

– За три секунды, в плей-офф на вбрасывании… Это же игры нет. Из опыта скажу – такие вещи без команды не делаются. Это печально. Просто, печально, – сказал Квартальнов.

По итогам инцидента, который завершился массовой дракой на площадке, Долженков был удален на 5+20 минут.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с прездиентом РФ Путиным согласился провести хоккейный поединок между представителями Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и КХЛ. Друг Украины Доминик Гашек раскритиковал американские власти за подыгрывание РФ. К слову, КХЛ якобы придумал Путин.