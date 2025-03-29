О "субботниках" нужно забыть: как это слово заменить в украинском

Узнайте об украинских аналогах слова "субботник".

Слово "субботник" часто используется для обозначения коллективной уборки или добровольной работы в общественных местах. Но насколько оно соответствует нормам украинского языка и есть ли ему соответствующий аналог?

В этом материале "Телеграф" выяснял, как правильно говорить "субботник" на украинском языке.

Термин "субботник" появился в Советском Союзе в начале XX века. Это был день добровольного труда, обычно проходящий в субботу. Люди бесплатно выходили убирать территории, ремонтировать помещение или выполнять другие общественно полезные работы.

В советской пропаганде такие меры преподносились как проявление трудового энтузиазма и патриотизма. В украинском языке слово "субботник" заимствовано из русского ( "субботник" ), поэтому оно имеет сомнительную стилистическую приемлемость.

Какой украинский аналог можно использовать?

У украинского языка есть несколько соответствий, которые можно использовать в зависимости от контекста:

"толока" – традиционное украинское слово, означающее совместную работу общины для выполнения определенной задачи (например, строительство, уборка, уборка урожая). Толоку упоминали в своих произведениях Тарас Шевченко, Грицько Григоренко, Андрей Головко, Михаил Стельмах и другие писатели.

"Без толоки – как без руки, ни дома не сделаешь, ни сена не скосишь" – так в украинской пословице зафиксировано значение давнего обычая.

"день совместного труда" – более нейтральный и официальный вариант для обозначения такого мероприятия.

– более нейтральный и официальный вариант для обозначения такого мероприятия. "уборка общины" или "общественная уборка" – если речь идет об уборке территории.

или – если речь идет об уборке территории. "Волонтерский день" – если акция предусматривает не только уборку, но и другие виды общественно полезной деятельности.

Какое слово употреблять правильно?

Хотя "субботник" широко употребляется в разговорной речи, с точки зрения чистоты украинской лексики лучше использовать слова — "толока" или "общественная уборка". Они точно передают суть мероприятия без отсылки к советским традициям.

Итак, если вы организуете совместный труд, лучше пригласить людей на толоку или общественную уборку, а не на субботник.

Ранее "Телеграф" писал о том, что вы неоднократно слышали слова "комильфо", "априори", "дилемма" и т.д. Украинцы в своих разговорах очень часто используют их, однако не все знают правильное их значение.