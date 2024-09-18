Мечтала стать президентом, но ушла из политики и думала о суициде: где сейчас экс-нардеп Инна Богословская и как выглядит (фото)

Долгое время ее считали "штатным провокатором" регионалов

Политик Инна Богословская многим запомнилась как принципиальная "регионалка" в команде Януковича, горячо критиковавшая деятельность Юлии Тимошенко. Она активно участвовала в Евромайдане, баллотировалась в президенты, а потом молча завершила политическую карьеру.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас бывший народный депутат Инна Богословская и как выглядит. Мы узнали, чем она занимается и какой сложный период пережила после того, как ушла из политики.

Инна Богословская — громкие скандалы с участием нардепа

Свою карьеру Инна Германовна начала в 1998 году, тогда она впервые стала народным депутатом и работала в комитете по вопросам финансов и банковской деятельности. В 2004 году она вошла в состав Общественно-политического консультативного совета при Председателе Верховной Рады Украины. А в 2006 году Богословская баллотировалась в парламент в списке партии "Вече", которую возглавляла с 2001 года. Однако нардепом ее не выбрали. В 2007 году политик получила должность заместителя министра юстиции, а позже она прошла в ВР от "Партии регионов", из которой в 2009 году вышла, но спустя год снова вернулась.

Помимо этого, Богословская дважды баллотировалась на пост президента Украины (в 2010 и 2019 году). В 2012 году она снова прошла в парламент от "Партии регионов", но из-за того, что не предоставила декларацию о своих доходах, ее назвали "недобросовестным кандидатом".

Инна Богословская в парламенте

В 2013 году Инна Богословская покинула "регионалов" в знак протеста против избиения студентов на Евромайдане. А в 2019 году она решила окончательно уйти из политики и на время пропала из медийного пространства, в частности отказывалась от различных интервью и практически не смотрела новости.

Долгое время ее считали "штатным провокатором" регионалов, Богословская горячо критиковала деятельность Тимошенко, не боясь устраивать "разборки" во время прямых эфиров. По мнению политических экспертов, в 2010 году политик присоединилась к президентской гонке только из-за того, чтобы оттянуть голоса у Тимошенко.

Инна Богословская дважды была кандидатом в президенты

Более того, Инна Богословская запомнилась своей пророссийской деятельностью, когда входила в "Партию регионов". Она стала одним из 148-ми депутатов, которые в 2013 году подписали обращение к польскому Сейму с просьбой признать геноцидом поляков события освободительной войны Украины в 1942 – 1944 лет. Также она голосовала за так называемые "Харьковские соглашения", то есть за продление пребывания Черноморского флота РФ на территории нашей страны до 2042 года.

В 2012 году карта народного депутата "проголосовала" за Закон Украины, который усиливал статус русского языка. Но примечательно то, что в этот день в сессионном зале парламента Инны Богословской не было.

Кроме того, в 2018 году Богословская в прямом эфире телеканала "112 Украина" попыталась дать пощечину экс-министру транспорта и связи Евгению Червоненко за оскорбительные высказывания в свой адрес. Но ведущие программы встали между оппонентами и предотвратили конфликт. До этого случая, в эфире "Свободы слова" она также поспорила с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком, обвинив его в продажности.

Инна Богословская едва не подралась с Червоненко, Фото: РБК-Украина

Где сейчас Инна Богословская и как выглядит

В конце 2019 года, проигравши на президентских выборах, она ушла из политики и с 2020 года начала заниматься бизнес-консалтингом. В 2022 году Богословская, после длительного перерыва, дала первое интервью программе "ЖВЛ", в котором рассказала, чем занимается и с какими тяжелым периодом столкнулась.

Инна Богословская занялась бизнес-консалтингом

По словам бывшего народного депутата, после ухода с политики, она оказалась в затруднительном финансовом состоянии, поскольку купила дом в кредит и не понимала, сможет ли его выплачивать и на тот момент ей было уже 60 лет.

Как оказалось, у политика даже были мысли о том, чтобы свести счеты с жизнью. Она рассказала, что однажды вышла из автомобиля и больше часа стояла смотрела на дорогу, по которой в три ряда ехали машины и боролась с диким желанием броситься под их колеса. И успокоится она смогла только в больнице, в которой провела три дня.

Собравшись с силами, женщина рассказала, что создала "BIG платформу", где общественные лидеры могут учиться, общаться и дискутировать с другими. Она ведет страницу в Instagram, в которой описала себя, как "ментор, вдохновитель и мотивационный спикер". Последняя публикация датирована 15 апреля, в ней Богословская показала фотографии, сделанные на выставке в Киеве.

Инна Богословская

Судя по всему, она осталась в Украине, информации о ее выезде за границу в интернете нет. На странице Богословской есть видео с прямых эфиров, в которых она поднимает важные политические темы, касающиеся войны и помощи нашей стране.

"Телеграф" писал ранее, в каких скандалах была замешана бывшая соратница Януковича Анна Герман. Женщина пропала из медийного пространства.