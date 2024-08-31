Олещук впервые прокомментировал свое увольнение: ответил цитатой Залужного

Украинцы не поддерживают решение президента о смене командующего

Николай Олещук впервые прокомментировал свое увольнение с поста командующего Воздушных Сил Украины. Он оказался немногословным и просто процитировал Валерия Залужного.

Сообщение бывший командующий опубликовал на своей странице в Facebook около полуночи 30 августа. В комментариях украинцы выразили ему поддержку.

Николай Олещук не стал никак комментировать причины своего увольнения, высказывать свое мнение на этот счет и говорить что-то новое насчет крушения F-16. Он кратко дал понять, что не стыдиться своей многолетней службы.

"Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно", — Валерий Залужный", — написал экс-командующий Воздушными Силами.

Украинцы поблагодарили Николая Олещука за его службу и все, что он сделал для защиты страны. Они раскритиковали решение президента Владимира Зеленского и считают его опрометчивым.

Напомним, что Николая Олещука уволили 30 августа 2024 года, а за день до этого стало известно о крушении первого F-16 в Украине. Временно исполняющим обязанности командующего Воздушными Силами назначен Анатолий Кривоножко.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что накануне увольнения Николай Олещук жестко ответил Марьяне Безуглой касательно крушения американского истребителя. Он заявил, что придет время и нардеп будет извиняться за свои слова.